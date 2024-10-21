Молдавия голосует по евроинтеграции

Уже обработаны 97,84% протоколов, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».Согласно свежим данным местного ЦИК, евроинтеграцию поддерживают 49,95% (723 967 человек), а вот выступают против 50,05% (725 538 человек).