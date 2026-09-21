🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — актёр театра и кино, с 2022 года стрелок, командир отделения с позывным «Артист» Георгий Тесля-Герасимов Война всегда ломает привычный уклад жизни человека, деля её на «до» и «после».