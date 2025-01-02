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Защитник «Рейнджерс» Джонс о попадании в запас: «Я понемногу гнию, это чертовски отстойно. Думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя продолжают убирать, убирать и убирать»

24-летний игрок провел в этом сезоне 26 матчей и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 2». Джонс был постоянным хоккеистом основы до того, как «Рейнджерс» приобрели защитников Уилла Боргена и Урхо Вааканайнена.

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