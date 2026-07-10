Четыре дороги в тупик: Мельниченко объяснил Западу, почему Россию нельзя ломать. Реакция в сети

Российский предприниматель Андрей Мельниченко, основатель Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима», выступил на страницах британского журнала The Economist с развернутым анализом мирового порядка и путей выхода из украинского кризиса.
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