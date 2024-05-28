Создай полезное изобретение за 72 часа. Лучшие мейкеры встретились в Алматы

Финал уникального социального мейкатона «Tikkun Olam Makers: Almaty», запущенного Satbayev University совместно с Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета, программа которого направлена на решение проблем лиц с ограниченными возможностями, состоялся в южной столице.
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