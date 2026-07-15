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Филиппо назвал выход Болгарии из «коалиции желающих» катастрофой для Макрона

Филиппо назвал выход Болгарии из «коалиции желающих» катастрофой для Макрона

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Болгарии отказаться от участия в «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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