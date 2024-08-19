Активист Рэйнольдс: Трамп проявляет интерес к остановке конфликта на Украине

Ему это нужно, чтобы начать войну с Китаем Ни один из двух кандидатов в президенты Соединенных Штатов не в состоянии урегулировать конфликт на Украине, однако республиканец и экс-президент Дональд Трамп проявляет большее стремление к достижению этой цели, сообщил РИА Новости активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс.