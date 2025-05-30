В Китае спасли женщину, которая повисла на уровне третьего этажа

102-летняя женщина из провинции Хэнань в Китае случайно вылезла из окна третьего этажа, и пока она цеплялась за выступ, владелец ближайшего магазина бросился ей на помощь и вместе с прохожими расстелил ковер, который «поймал» падающую женщину.