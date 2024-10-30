Роджерс: Евангелие от Дарвина

Игорь Кузнецов Статистика показывает что в странах с высоким уровнем доходов на человека, рождаемость падает. Это что, защитная реакция популяции людей? Увеличение рождаемости как ответ на неблагоприятные условия жизни - выживут сильнейшие?

Алеся Ясногорцева Нет. Там, где уровень доходов невысокий - как правило, невысок и уровень медицины. А значит, смертность больше. Вот и рожают - в расчёте на то, что хоть кто-то выживет. А там, где гарантированно выживет - там высокая рождаемость просто не нужна.