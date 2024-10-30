Знаете, за что присуждается премия Дарвина? Многие думают, что за самую нелепую смерть, но это не точно.
Роджерс: Евангелие от Дарвина
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Статистика показывает что в странах с высоким уровнем доходов на человека, рождаемость падает. Это что, защитная реакция популяции людей? Увеличение рождаемости как ответ на неблагоприятные условия жизни - выживут сильнейшие?
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6 час.
Алеся Ясногорцева
Нет. Там, где уровень доходов невысокий - как правило, невысок и уровень медицины. А значит, смертность больше. Вот и рожают - в расчёте на то, что хоть кто-то выживет. А там, где гарантированно выживет - там высокая рождаемость просто не нужна.
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4 час.
Алеся Ясногорцева
Человек не подвластен естественному отбору. Потому что естественный отбор - это не "выживает сильнейший". Естественный отбор - это "выживает наиболее приспособленный к данной экологической нише". И не всегда те, кто не приспособлен к экологической нише - вымирает. Часто они переходят в другую экологическую нишу и там дают начало новым видам. А человек - единственное существо, которое сознательно само для себя делает экологическую нишу.
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4 час.
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