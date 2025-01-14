Ши Тайфэн встретился с делегацией Сената Казахстана

Пекин, 13 января /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ши Тайфэн в понедельник в Пекине встретился с делегацией во главе с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
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