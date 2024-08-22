Тверской бизнес использует факторинг ПСБ в два раза чаще, чем кредит

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Erid: F7NfYUJCUneLtX7hLuxs В Тверской области факторинг стал в два раза популярнее, чем кредитные займы у представителей малого и среднего бизнеса – такой вывод сделал региональный ПСБ на основе аналитики за последние шесть месяцев.