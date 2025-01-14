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Ослабление рубля и повышение доходности американских казначейских облигаций. Обзор финансового рынка от 14 января

Ослабление рубля и повышение доходности американских казначейских облигаций. Обзор финансового рынка от 14 января

Курс китайского юаня вырос на Московской бирже. Аналитики предполагают, что доходность десятилетних американских облигаций вырастет до 5%, а евро достигнет паритета с долларом Торговая сессия на Мосбирже завершилась снижением основных индикаторов.

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