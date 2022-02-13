«Амкар Пермь» объявил о начале сотрудничества с двумя новичками

На своих страницах в социальных сетях клуб представил двух новых футболистов команды. Ими стали нападающий Вячеслав Журавлёв из туймазинского «Спартака» и защитник Антон Бочаров из «Тюмени».
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