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«Амкар Пермь» объявил о начале сотрудничества с двумя новичками

На своих страницах в социальных сетях клуб представил двух новых футболистов команды. Ими стали нападающий Вячеслав Журавлёв из туймазинского «Спартака» и защитник Антон Бочаров из «Тюмени».

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