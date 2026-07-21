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112 миллионов рублей без ипотеки: кто на самом деле отсудил элитную квартиру у Ларисы Долиной

112 миллионов рублей без ипотеки: кто на самом деле отсудил элитную квартиру у Ларисы Долиной

Громкий скандал вокруг продажи жилья Ларисы Долиной давно вышел за рамки обычной судебной хроники. Вся страна следила за тем, как в деле переплелись изощренные мошеннические схемы, миллионные суммы и затяжные тяжбы.

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