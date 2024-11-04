Эксперты ПНИПУ раскрыли секреты теплой одежды для осенне-зимнего сезона

Ученые из ПНИПУ выяснили, какие материалы наиболее эффективно сохраняют тепло в зимней одежде. Рассмотрены свойства нейлона, полиэстера, а также наполнителей, таких как синтепон, изософт и синтетический пух — последний даже использовался в космосе.