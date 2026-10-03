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Медведев рассказал, какое событие станет для России важнейшим

Медведев рассказал, какое событие станет для России важнейшим

Победа над Западным миром и НАТО будет важнейшим событием для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, 3 октября сообщает Гостелерадио Ирана.

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