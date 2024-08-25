ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАССКАЗАЛИ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ

1 августа был опубликован доклад Римского клуба «Круглый стол о будущем человечества». Этот документ можно считать новой программной декларацией того самого глубинного государства, которое хочет окончательно и бесповоротно оформить свою власть над миром.
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