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ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАССКАЗАЛИ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАССКАЗАЛИ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ

1 августа был опубликован доклад Римского клуба «Круглый стол о будущем человечества». Этот документ можно считать новой программной декларацией того самого глубинного государства, которое хочет окончательно и бесповоротно оформить свою власть над миром.

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Комментарии
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Eduard
Если в мире Свобода,никаких хозяев быть не может!
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8 час.
Eduard
Чтобы в итоге жалкие мигранты США,это ЧМО у всех командовали ,свою амораль вводили и убивали не боясь наказания?
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Идеи Троцкого заразны. Вот-вот коммунизм Троцкого победит, как и было задумано, Россия раздула пожар.
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6 час.

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