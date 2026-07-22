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Царьград

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Сергей Лавров обвинил США в прямом участии в атаках на Россию

Сергей Лавров обвинил США в прямом участии в атаках на Россию

Сергей Лавров заявил, что США активно участвуют в наводке украинских вооружений на гражданские цели в России через поставки вооружений и системы разведки, включая Starlink, что ставит под угрозу безопасность российской территории.

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