Объявлен шорт-лист литературной премии «Здравомыслие»

Организаторы премии «Здравомыслие» объявили шорт-лист восьмого сезона. В него вошли книги о долголетии и старении, этике научных исследований, ревматологии, физической активности, хирургии и профессиональном опыте медиков.
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