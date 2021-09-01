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Строительство нового жилого района стартовало в Приморье

Строительство нового жилого района стартовало в Приморье

Как рассказали в региональном правительстве, участие в церемонии приняли представители Минвостокразвития РФ, приморского правительства, а также мэр Владивостока Константин Шестаков и вице-президент по региональному девелопменту ПИК Алексей Алмазов.

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