Строительство нового жилого района стартовало в Приморье

Как рассказали в региональном правительстве, участие в церемонии приняли представители Минвостокразвития РФ, приморского правительства, а также мэр Владивостока Константин Шестаков и вице-президент по региональному девелопменту ПИК Алексей Алмазов.
Как рассказали в региональном правительстве, участие в церемонии приняли представители Минвостокразвития РФ, приморского правительства, а также мэр Владивостока Константин Шестаков и вице-президент по региональному девелопменту ПИК Алексей Алмазов.
Свежие комментарии