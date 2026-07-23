Путин обсудил с Совбезом выпуск перспективных образцов вооружения

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного производства перспективных образцов вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии