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Адвокат Данилов: водителя могут оштрафовать за просроченные лекарства в аптечке

Адвокат Данилов: водителя могут оштрафовать за просроченные лекарства в аптечке

Российским водителям напомнили правила дорожного движения, о которых забывают даже опытные водители. Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», за что ГИБДД может оштрафовать.

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