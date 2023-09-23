Адвокат Данилов: водителя могут оштрафовать за просроченные лекарства в аптечке

Российским водителям напомнили правила дорожного движения, о которых забывают даже опытные водители. Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», за что ГИБДД может оштрафовать.
Российским водителям напомнили правила дорожного движения, о которых забывают даже опытные водители. Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», за что ГИБДД может оштрафовать.
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