В Северодвинске мужчина ограбил школьницу ради папки с телефоном

В Северодвинске 53-летний мужчина отобрал у 10-летней девочки папку с учебниками и телефоном, когда она с подругой возвращалась из музыкальной школы.
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