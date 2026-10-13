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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 13.10.2026. Новые эмоции, блестящие достижения и надежда на положительное будущее.

Гороскоп на 13.10.2026. Новые эмоции, блестящие достижения и надежда на положительное будущее.

Овен, этот день обещает неожиданные повороты, которые привнесут в вашу жизнь новые эмоции и опыт. Мгновенные решения ожидают вас во всех аспектах жизни, будь то офисные дела или домашние обстоятельства.

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