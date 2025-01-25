⚡️ В Крыму обследуют свыше 525 километров берега на наличие мазута В республике за всё время очищено более 185 километров берега.
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⚡️ В Крыму обследуют свыше 525 километров берега на наличие мазута В республике за всё время очищено более 185 километров берега.