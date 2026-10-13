Экс-замглавы МО Польши Козей: НАТО будет сбивать ракеты над Украиной

Страны НАТО могут «рано или поздно» согласиться сбивать российские ракеты над территорией западной Украины, если атаки России усилятся.
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