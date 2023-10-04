Первый лунный модуль Intuitive Machines готов к запуску

Компания представила свой готовый модуль Nova-C 3 октября в новом главном офисе, на следующий день после завершения тестов, которые подтвердили, что космический аппарат готов к перемещению на Космический центр имени Кеннеди для запуска на ракете Falcon 9 в миссии IM-1.