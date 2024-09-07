Минтранс оценит потенциал ускорения госфинансирования моста через Лену

Министерство транспорта Российской Федерации по просьбе властей Республики Саха обратит внимание на потенциальное перемещение на ближайшие сроки материального обеспечения из государственной казны на постройку моста через реку Лену.
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