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Стартап Valar Atomics привлёк $1 млрд на массовое производство малых ядерных реакторов

Стартап Valar Atomics привлёк $1 млрд на массовое производство малых ядерных реакторов

Оценка компании достигла $6 млрд: разработчик планирует выпускать тысячи компактных АЭС для энергоснабжения ИИ-инфраструктурыАмериканский стартап Valar Atomics привлёк $1 млрд для разработки и производства малых модульных ядерных реакторов (SMR — компактные реакторы заводской сборки).

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