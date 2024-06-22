Хабек: отношения с КНР ухудшились из-за ее поддержки РФ в конфликте на Украине

Eduard Видите их Западную пропоганду:&quot;Пропускают,умалчивают,всё что было вначале ,а это Майдан,боинг сбитый,АТО, и выдают что &quot;Россия напала на Украину&quot;.Всё это было много позже и не &quot;напала&quot;,а возвращает своё.Немцев это вообще не касается пусть в Берлине скачет у себя!

Eduard Дураком прикинулся фашист? Это его Европа и Америка на Украине очередной переворот провели,это изначально преступление!