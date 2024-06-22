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Хабек: отношения с КНР ухудшились из-за ее поддержки РФ в конфликте на Украине

Хабек: отношения с КНР ухудшились из-за ее поддержки РФ в конфликте на Украине

Отношения Германии с Китайской Народной Республикой ухудшились из-за поддержки Пекином Российской Федерации в украинском конфликте.

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Комментарии
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Eduard
Видите их Западную пропоганду:&amp;quot;Пропускают,умалчивают,всё что было вначале ,а это Майдан,боинг сбитый,АТО, и выдают что &amp;quot;Россия напала на Украину&amp;quot;.Всё это было много позже и не &amp;quot;напала&amp;quot;,а возвращает своё.Немцев это вообще не касается пусть в Берлине скачет у себя!
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15 час.
Eduard
Дураком прикинулся фашист? Это его Европа и Америка на Украине очередной переворот провели,это изначально преступление!
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15 час.
Svetlana Kuzmina
Хабек, какое право вы (Европа и США) имеете указывать независимым странам кого поддерживать, а кого - нет, а также вводить санкции против этих стран? Каждая страна вправе решать этот вопрос самостоятельно, без давления и угроз. Возомнили себя выше Бога? За это от Бога и получите по заслугам!
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15 час.

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