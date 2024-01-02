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Дмитрий Нагиев обратился к россиянам, прервав долгое молчание

Дмитрий Нагиев обратился к россиянам, прервав долгое молчание

Популярный актер Дмитрий Нагиев, известный многим по сериалам “Физрук” и “Осторожно, модерн!”, уже долгое время не появляется на экранах и редко общается с фанатами.

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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
Как не появляется? Каждый день и не по одному разу в рекламе
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1 д.
НГ
Нина Генонова
Рекламный шут на подхвате...но деньги не пахнут
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22 час.
Виталий
Не знаю, какие за ним грехи, но очень талантливый актёр.
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6 час.

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