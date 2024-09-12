Невский проспект перекрыли от Дворцовой до площади Александра Невского. В 11 часов стартует крестный ход от Казанского собора до Александро-Невской лавры.
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Невский проспект перекрыли от Дворцовой до площади Александра Невского. В 11 часов стартует крестный ход от Казанского собора до Александро-Невской лавры.