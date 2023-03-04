Военное обозрение

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Французский отставной генерал предположил, что Запад специально замалчивает результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

Французский отставной генерал предположил, что Запад специально замалчивает результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

Западные страны могут целенаправленно скрывать полученные в результате расследования обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» данные.

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