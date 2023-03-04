Французский отставной генерал предположил, что Запад специально замалчивает результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

Западные страны могут целенаправленно скрывать полученные в результате расследования обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» данные.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии