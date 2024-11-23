Балет «Каменный цветок» покажут в Мариинском театре в память об Анатолии Гридине

Партии исполнят Рената Шакирова, Мария Ширинкина, Евгений Коновалов и Александр Сергеев В Мариинском театре покажут балет «Каменный цветок» в память о заслуженном артисте РСФСР Анатолии Гридине, который ушел из жизни в октябре этого года.
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