Authorities in Santa Cruz, Calif., rounded up an escaped emu wandering the city's streets just days after a separate incident involving another emu.
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