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Крымская газета

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  • Андрей Шишинов
    Крымчанам разреши...
  • Ольга
    Когда уже прекратят постить эти тупые извинения! Какова их смысловая нагрузка? Эти гниды что - осознали и раскаялись ...Я был в состоянии...
  • nyha
    Что у трезвого на уме у пьяного на ЯЗЫКЕ...на ЛЕСПОСАДКИ..геть ПОЖИЗНЕННО..Я был в состоянии...

Зеленский нашёл новый резерв для пополнения ВСУ, а премьер Венгрии заявил о полном безумии в Европе: информационный хит-парад

Зеленский нашёл новый резерв для пополнения ВСУ, а премьер Венгрии заявил о полном безумии в Европе: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Первый информационный хит-парад #всё_как_есть последнего месяца зимы начнём с очередных «победных» идей Владимира Зеленского, инициатив правительства Эстонии, вряд ли поддерживаемых собственным населением, новых акций вандализма в отношении памятника Пушкину в Одессе, а также весьма здравых оценок последствий российско-украинского конфликта от западных политиков, в том числе и для самой Европы.

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