Зеленский нашёл новый резерв для пополнения ВСУ, а премьер Венгрии заявил о полном безумии в Европе: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Первый информационный хит-парад #всё_как_есть последнего месяца зимы начнём с очередных «победных» идей Владимира Зеленского, инициатив правительства Эстонии, вряд ли поддерживаемых собственным населением, новых акций вандализма в отношении памятника Пушкину в Одессе, а также весьма здравых оценок последствий российско-украинского конфликта от западных политиков, в том числе и для самой Европы.