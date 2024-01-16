Ким Чен Ын привал обозначить Южную Корею как главного врага в конституции КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию КНДР, обозначив Южную Корею как "неизменного главного врага", а также закрепить обязательство по "полной оккупации" Юга и в случае начала войны.
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