Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Ага , и ку-клукс-клан придумали монголы !Кандидат в презид...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Зачем эту черножопую харю ретушируете, пусть все видят этого гнойного мастурбекаВ Белгороде задер...
  • Алекс Поручик
    На зоне перед тем как он &quot;самоубьётся&quot; жо*у порвут на Британский флагВ Рязани поймали ...

Ким Чен Ын привал обозначить Южную Корею как главного врага в конституции КНДР

Ким Чен Ын привал обозначить Южную Корею как главного врага в конституции КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию КНДР, обозначив Южную Корею как "неизменного главного врага", а также закрепить обязательство по "полной оккупации" Юга и в случае начала войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх