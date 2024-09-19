Задержан очередной генерал. За взятку, разумеется

Тема задержаний высокопоставленных военных становится традиционной. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова.
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