Дайджест дня: Porsche 718 уходит из Европы, пикап Sollers ST8 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Официально объявлено, что парочка среднемоторных спорткаров Porsche 718 (Boxster и Cayman) досрочно покидает европейский рынок.
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