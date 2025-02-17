Ребенок упал на пути перед движущимся поездом в метро российского города

В Новосибирске на пути станции метро «Площадь Ленина» упал ребенок. Об этом пишет Ngs.ru. Как сообщило издание со ссылкой на очевидцев, машинист приближавшегося поезда успел применить экстренное торможение.
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