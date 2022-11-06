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Андрей Коваленко: «Мало шансов получает молодежь при Знарке. Тот же Воронков, Панюков и год, и два назад смотрелись ярче и были мотороми команды»

Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко поделился своим мнением насчет неудачного начала сезона для казанского «Ак Барса», за который выступает нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков.

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