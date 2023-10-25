«Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» в Англии добилась очень важной победы над «Ньюкаслом» — 1:0. Хозяева поля владели территориальным преимуществом, но «Боруссия» постоянно огрызалась контратаками, одна из которых в конце первого тайма стала голевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии