«Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» в Англии добилась очень важной победы над «Ньюкаслом» — 1:0. Хозяева поля владели территориальным преимуществом, но «Боруссия» постоянно огрызалась контратаками, одна из которых в конце первого тайма стала голевой.