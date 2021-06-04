Культура или воспитание молодых русофобов: как исправить ситуацию

Любопытно, однакоПолитикаКультура или воспитание молодых русофобов: как исправить ситуацию КИТЧ &Life Недавно по сети интернет прошло видео, где 3-е классник выделывается перед учителем.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIgor SemirechenskiyУвы, но каждому своё: достойные преемники великого позитивного наследия СССР помнят дружбу народов, социальную справедливость, Победу, целину, космос, очереди в музеи и библиотеки, а мародёры СССР из последышей недобитых беляков и прочих партийных, либеральных и нацистских гнид помнят очереди за колбасой и как в страхе перед разоблачением народное добро хомячили: "ТЕСТ НА РУСОФОБИЮ Людей, поражённых вирусом злобы, Внешне непросто от нас отличить, Чтобы узнать их, возьми и попробуй Тест для проверки им предложить. При разговоре в частной беседе - Каждое слово имеет здесь вес - Тихо скажи ему: Сталин, Победа, Стройки, Гагарин, БАМ, Днепрогэс... Если не наш он, то кровью нальётся, С этой минуты ты ему враг, Словами иными он отзовётся: Репрессии, тюрьмы, бараки, ГУЛАГ... По каждому антисоветчику видно, Что это и есть антирусская гнида!". http://www.youtube.com/watch?v=yasMT0vZXqUДмитрий ДемочкинРуководство толкает страну в пропасть. Увы, никакой русофобии! Не надо путать понятия. Просто люди хотят нормально жить и получать достойную зарплату. Большинство выживает. Да так было и в СССР. Верхушка и околокорытники жили нормально, а всех остальных кормили патриотизмом. и лагерным набором еды и вещей. Зато кормили пол мира соцнаправленых прихлебателей. А все ресурсы страны (включая мозги и таланты)перетекали за бугор. И сейчас тоже самое. И как ни ори, а так и будет пока жизнь в стране не будет достойной и молодежи будет куда стремится и что защищать. До второго срока вроде был рост. А потом опять все пошло на привычные рельсы. Раздаем миллиарды налево и направо, а отьехать от Москвы немного и УНЫНИЕ, БЕЗЫСХОДНОСТЬ И НИЩЕТА.ИИринаПри таких ,как Вы ,ничего хорошего в стране и для народа не будет . У вас ,врагов СССР ,все 30 лет после захвата вами СССР ,идеология -злобствование ПРОТИВ чего-то или кого-то ,и трусливый скулеж ,что сами вы "ни при чем " ко всему ,что вы сделали и при Советской власти ,и после захвата вами СССР в вашу Перестройку .Дмитрий ДемочкинА при таких как вы,смотрю, все в стране хорошо))))Алексей ПлескачНе руководство, а МЫ САМИ - наша лень и быдловость. Когда путёвка в Турцию важнее здравого смысла! Когда мы сами - бросаем наших детей. Увлёкшись чем-то. Когда терпим работодателя, к которому у властей и регулятора могут быть предельно обоснованные претензии, которые тот - не признавая - выносит на работников (не объясняя, ПОЧЕМУ он держит на "сером" трудоустройстве и почему выводит деньги в западные офшоры, вместо инвестиций и расширения), канализируя возникающее недовольство на федеральные власти. К тому же, плохо, из рук вон плохо работают профсоюзы, разгромили очень многие организации и объединения отставников. Бюрократия, в сговоре с разными хозяйствующими субъектами - до ужаса боится здоровой пассионарности! И она тоже - если честно - лютый противник таких объединений как Наши, как Юнармия, а так же - федеральных программ подготовки управленческих кадров и специалистов, а также - даже! - Центра Сириус. Вплоть до этого детского центра. Всё, что прёт оттудова и - натуральный социальный фашизм. Автор заметки, к сожалению, будучи по 9 пунктам из 10 (он неправ по поводу молодёжных организаций), не захотел этого "слона" примечать. Увы!Алексей ПлескачОттого то и не работает социальный лифт. Точнее, он работает, но точки входа в этот лифт упомянутые мной негативные персонажи стараются скрыть. Оно им не надо. Многим из этих - за всё - светят длительные сроки тюремного заключения, если найдётся пассионарий и именно ими займётся, а не компроматом про пресловутый "кооператив Озеро"!Алексей ПлескачНаши и Юнармия - не показушные организации! Это попытка как то направить энергию молодого поколения в русло здоровой пассионарности. Недаром, на эти организации - либерально-ориентированные так неровно дышат - до лютой ненависти! Ибо в них - этих молодёжных организациях - вправляют мозг. Успешно вправляют, не позволяя молодёжи - переть за тем, что втирали и загоняли Навальный, Дудь и прочие!Владимир ЕфимкинИменно 90е породили таких мразей - Дудей и, чем раньше мы вернём лишение гражданства в Конституцию, тем быстрее эти подонки поймут свою никчёмность!Арсен МежлумовА что мы хотим, если в стране воцарилась власть капитала и главная целевая установка - нажива? Если в стране процветают безответственность и безнаказанность, показуха и коррупция, если равенство всех перед законом декларируется только на бумаге? Что мы хотим, если бывший министр экономического развития и торговли РФ, а ныне руководитель крупнейшего госбанка Сбербанка РФ Герман Греф заявляет: народ должен быть не образован, чтобы им легко было манипулировать и призывает к тому, что для решения экономических проблем страны необходимо продать её стратегические активы? Что мы хотим, если действующая власть больше печется о своей власти, о своей личной наживе и сохранности всего нажитого "непосильным трудом", нежели о реальной борьбе с нищенством работающего населения и вместо реформы действующей системы оценки и оплаты труда в стране раздаёт отдельные подачки, чтобы люди хоть как-то сводили концы с концами и не сдыхали в безысходности, в то время, как небольшая группа приближенных к власти и к бюджетной кормушке "приХватизаторов" и прочих обладателей административным ресурсом нуворишей утопают в роскоши? Что мы хотим, если СМИ, соцсети, день и ночь оболванивают нашу молодёжь, а школа не должна заниматься воспитанием её, а должны заниматься родители, которые для того, чтобы заработать на пропитание, должны чуть ли не сутками проводить на одной или нескольких работах?Елена КозловаВы из подвала на страну глядите? Или от горя зрение упало до нуля? А от злобы со слухом проблемы?Комментировать
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