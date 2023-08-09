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«Динамо» в шутку анонсировало продажу валидола в фан-шопе: «Противопоказан для людей с повышенным твердоверином в крови»

«Динамо» в шутку анонсировало продажу валидола в фан-шопе: «Противопоказан для людей с повышенным твердоверином в крови»

Московский клуб сделал это после волевой победе над «Краснодаром» (4:3) во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

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