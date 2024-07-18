В Новосибирске владелец армянского ресторана отпустил дебошира с ножом

Пройдя вглубь зала, мужчина схватил со стола нож и стал размахивать им, угрожая всем присутствующим. Администратор ресторана, понимая, что у них нет договора ни с одним из охранных агентств, за помощью решила обратиться к соседям.
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