Алькарас впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и дебютирует в топ-15

18-летний Карлос Алькарас в Индиан-Уэллс обыграл прошлогоднего чемпиона Кэмерона Норри (6:4, 6:3) и вышел в полуфинал.

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