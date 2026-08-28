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Трамп распорядился создать национальную Космическую академию США

Трамп распорядился создать национальную Космическую академию США

Указ об организации национальной Космической академии (U.S. Space Academy), которая будет готовить для космоса военные и гражданские кадры, подписал президент США Дональд Трамп, 28 августа сообщает пресс-служба Белого дома.

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