Трамп уверен в скором завершении украинского кризиса: диалог РФ и США продолжается

Советник Трампа, Кит Келлог, уверен в скором завершении конфликта на Украине. Российско-американские переговоры в Эр-Рияде с участием Сергея Лаврова и Майка Уолтца открывают путь к возобновлению сотрудничества и урегулированию кризиса.