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Царьград

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Трамп уверен в скором завершении украинского кризиса: диалог РФ и США продолжается

Трамп уверен в скором завершении украинского кризиса: диалог РФ и США продолжается

Советник Трампа, Кит Келлог, уверен в скором завершении конфликта на Украине. Российско-американские переговоры в Эр-Рияде с участием Сергея Лаврова и Майка Уолтца открывают путь к возобновлению сотрудничества и урегулированию кризиса.

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