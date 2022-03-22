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В Сети раскритиковали дочь Заворотнюк за отъезд в Таиланд (ФОТО)

В Сети раскритиковали дочь Заворотнюк за отъезд в Таиланд (ФОТО)

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна уехала из России. Несмотря на непростую ситуацию и тяжелую болезнь матери, Анна не отказывает себе в удовольствии путешествовать по другим странам.

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