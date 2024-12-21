Avia.pro - СМИ "Дискриминация по комиссионным: почему переводы по России обходятся дороже, чем за её пределы?" "Почта России: от письма к посылке и обратно" Когда-то «Почта России» была символом надёжности.
Неудобная правда про денежные переводы мигрантов за рубеж: русские платят комиссию, а они нет
Комментарии
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СБ
Слава Белый
В сбере тоже очень выгодно переводить деньги хотя бы в тот же Казахстан. 3%комиссия (хотя в рекламе базарят, что без комиссии) + курс установлен такой, что от официального теряешь ещё 11%. Итого почти й15% заплатишь. Российские банки обдирают в полный рост. Интернет-магазины дерут 50% сверх от цен в обычных магазинах. Когда нажрутся?
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14 час.
Silver Kont
Раньше в инете был ролик " Почта России - всё через жопу"... И, как пел Высоцкий, "вот и сбывается всё, что пророчится..."....
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12 час.
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