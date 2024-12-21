Неудобная правда про денежные переводы мигрантов за рубеж: русские платят комиссию, а они нет

СБ

Слава Белый

В сбере тоже очень выгодно переводить деньги хотя бы в тот же Казахстан. 3%комиссия (хотя в рекламе базарят, что без комиссии) + курс установлен такой, что от официального теряешь ещё 11%. Итого почти й15% заплатишь. Российские банки обдирают в полный рост. Интернет-магазины дерут 50% сверх от цен в обычных магазинах. Когда нажрутся?